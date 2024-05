Rincorsa e presa a pugni in strada - i Carabinieri arrestano il compagno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, spintonata edal marito indavanti alle due figlie minori. È accaduto a Mondragone (Caserta), dove ihanno arrestato e condotto in carcere un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia e rapina. Isono intervenuti su segnalazione al 112 di un anziano, che, con voce tremante, ha spiegato all’operatrice in servizio che in via Como una donna era stata aggredita e picchiata dal marito. Idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mondragone, in servizio di controllo del territorio, giunti sul posto hanno trovato la donna 32enne che, stremata dalle violenze subite, confermate dalle numerose ecchimosi che aveva su varie parti del corpo, ha denunciato di aver subito un’ennesima aggressione da parte delconvivente e di essere preoccupata per l’incolumità propria e delle due figlie minori.