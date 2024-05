Riforme - Renzi | Un consiglio a Melon - se perde referendum vada a casa

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – "Unallai sulda un esperto della materia. Se Giorgiarà ilcostituzionale dovrà andare a. Comunque". Lo scrive su X il leader di Iv ed ex premier Matteo. "Lei sembra confusa. Ieri dice: o la va o la spacca. Oggi dice: se perdo non mi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

Giorgia Meloni dice che non farà come Matteo Renzi . “Non mi fa paura l’idea del referendum e non lo considererò mai un referendum su di me ma sul futuro del Paese”, dice la premier Giorgia Meloni a In mezz’ora parlando del referendum sul premierato . Invitata a commentare la sua recente ... lanotiziagiornale

Meloni ci ripensa: "Se il referendum non passa chissene... non lascio" - Meloni ci ripensa: "Se il referendum non passa chissene... non lascio" - La premier a In Mezz'Ora ridimensiona il suo "O la va o la spacca" sulla riforma del premierato e chiarisce: "Chiederò agli italiani ... huffingtonpost

Riforme, Renzi: "Un consiglio a Meloni, se perde referendum vada a casa" - Riforme, renzi: "Un consiglio a Meloni, se perde referendum vada a casa" - "Un consiglio alla Meloni sul referendum da un esperto della materia. Se Giorgia Meloni perderà il referendum costituzionale dovrà andare a casa. Comunque". Lo scrive su X il leader di Iv ed ex ... adnkronos

Meloni sul premierato: "Se non passa il referendum 'chissene', non lascio" - Meloni sul premierato: "Se non passa il referendum 'chissene', non lascio" - Per il presidente del Consiglio una eventuale bocciatura della riforma costituzionale voluta dal governo non avrebbe ripercussioni sulla tenuta dell'esecutivo. renzi: "Invece con una sconfitta andrà a ... today