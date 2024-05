Rifiuti - raccolti dieci sacchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) I Ministri Volontari di Scientology di Macerata non si fermano e anche ieri hanno organizzato un intervento di riqualificazione urbana che li ha visti raccogliere iabbandonati in via Roma e in via Cioci. I volontari hanno raccolto 10di, tra cui moltissima plastica, cartacce, mozziconi, lattine e bottiglie di vetro. I volontari vogliono lanciare un appello a tutti i cittadini, chiedendo di unirsi a loro per qualche ora il sabato mattina. Per maggiori informazioni chiamare il numero 3338234794 (Pina).