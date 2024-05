(Di domenica 26 maggio 2024) Bologna, 26 maggio 2024 – Era in attesa di farsi visitare in unadi viale Ercolani. Ma l’uomo, un cinquantaduenne marocchino, aveva a carico un ordine di cattura, per scontare 4 anni di reclusione perin famiglia e lesioni. A fermarlo, ieri mattina, sono stati i poliziotti delle Volanti, intervenuti, dove l’uomo è in cura: al termine degli accertamenti, i poliziotti hanno arrestato l’uomo e l’hanno accompagnato alla Dozza. .

Marsala, giovane a precesso per maltrattamenti e estorsione ai danni dei genitori adottivi - Marsala, giovane a precesso per maltrattamenti e estorsione ai danni dei genitori adottivi - E’ una vicenda familiare molto dolorosa quella approdata al processo che ha visto imputato un 23enne marsalese, Michele Angileri, di origine polacca, con le accuse di maltrattamenti familiari, ... tp24

Marsala, assolto il giovane a processo per maltrattamenti e estorsione ai danni dei genitori adottivi - Marsala, assolto il giovane a processo per maltrattamenti e estorsione ai danni dei genitori adottivi - E’ una vicenda familiare molto dolorosa quella approdata al processo che ha visto imputato un 23enne marsalese, Michele Angileri, di origine polacca, con le accuse di maltrattamenti familiari, ... tp24

Ricercato per maltrattamenti, fermato nella struttura sanitaria - Ricercato per maltrattamenti, fermato nella struttura sanitaria - Bologna, 26 maggio 2024 – Era in attesa di farsi visitare in una struttura sanitaria di viale Ercolani. Ma l’uomo, un cinquantaduenne marocchino, aveva a carico un ordine di cattura, per scontare 4 ... ilrestodelcarlino