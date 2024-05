Ricchi e Poveri - il nuovo singolo Aria esce lunedì 27 maggio

(Di domenica 26 maggio 2024) MILANO – “”, ildei(etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records) sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27e in radio dal 31. Il brano è già in anteprima su TikTok da oggi 24: proprio su questa piattaforma ihanno raggiunto risultati sorprendenti con oltre 350.000 creazioni con la canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo. Dopo “Ma non tutta la vita”, brano certificato disco di platino da FIMI/GfK, ipropongono un’altra hit destinata a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2024.

La Biblioteca di Giochi Netflix si Arricchisce con Sonic Mania Plus, Katana Zero, Braid e Altri a Maggio Netflix continua a espandere la sua offerta di giochi per i suoi abbonati, con nuovi titoli che arricchiscono la piattaforma a maggio. windows8.myblog

La Biblioteca di Giochi Netflix si Arricchisce con Sonic Mania Plus, Katana Zero, Braid e Altri a Maggio Netflix continua a espandere la sua offerta di giochi per i suoi abbonati, con nuovi titoli che arricchiscono la piattaforma a maggio. windows8.myblog

La crema di formaggio al parmigiano è una salsina invitante e saporita, ideale per un aperitivo informale. Si sposa con il pane, le tartine, i crostini, ma è perfetta anche per impreziosire i nostri secondi a base di carne, le patate o le crespelle. pianetadonne.blog

Domenica In, imbarazzo coi Ricchi e Poveri: Mara, che gaffe! - Domenica In, imbarazzo coi ricchi e Poveri: Mara, che gaffe! - Durante l'ospitata dei ricchi e Poveri a Domenica In Mara Venier ha fatto un commento su Angelo che ha creato un momento di evidente imbarazzo. gossipetv

Domenica In, I Ricchi e poveri sconvolgono tutti in diretta: “Lo sanno in pochi” - Domenica In, I ricchi e poveri sconvolgono tutti in diretta: “Lo sanno in pochi” - I ricchi e poveri rivelano di essere stati fidanzati a Domenica In Sta andando in onda una nuova puntat a di Domenica In, condotta come sempre da Mara ... televisionando

Ospiti in tv domenica 26 maggio: a Domenica In c’è Zucchero, da Fialdini arriva Raf - Ospiti in tv domenica 26 maggio: a Domenica In c’è Zucchero, da Fialdini arriva Raf - Domenica 26 maggio, nei vari programmi tv ... che esegue alcuni dei suoi successi ed anticipa le date del tour mondiale Overdose d’Amore. Presenti i ricchi e Poveri, che ripercorrono la loro grande ... maridacaterini