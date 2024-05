Via anche Fiorello dopo Amadeus dalla Rai? Ecco che cosa sta succedendo, il conduttore siciliano potrebbe non tornare a settembre. La Rai sta vivendo un periodo di grossi cambiamenti, tra i più importanti degli ultimi anni. cityrumors

Galeotta fu l’edizione del 2018 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Matia De Filippi. È grazie alla loro partecipazione al programma che si sono conosciuti Teresa Langella e Andrea Dal Corso, lei come tronista e lui in veste di corteggiatore. caffeinamagazine

Riapre dopo sette mesi la Vello-Toline - Riapre dopo sette mesi la Vello-Toline - Tempo permettendo, decine di persone sono attese anche oggi lungo la strada ciclopedonale Vello-Toline, rimasta chiusa per sette mesi dopo l’incidente stradale costato la vita a un camionista di 50 an ... ilgiorno

Dembelé e Ruiz, il Psg si prende anche la Coppa di Francia - Dembelé e Ruiz, il Psg si prende anche la Coppa di Francia - Cala il sipario sulla stagione francese, con un nuovo trofeo per il Psg. E anche per Kylian Mbappé che dopo supercoppa e titolo di campione di Francia, e una semifinale di Champions League, alza la co ... gazzetta

Cecilia Rodriguez e il matrimonio con Ignazio Moser, “pazzo” addio al nubilato in Spagna: «Semplicemente mi sposo, con me le persone che amo» - Cecilia Rodriguez e il matrimonio con Ignazio Moser, “pazzo” addio al nubilato in Spagna: «Semplicemente mi sposo, con me le persone che amo» - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno il prossimo 30 giugno e, dopo sette anni di relazione, coroneranno il loro sogno d'amore. L'influencer ha trascorso dei giorni da sogno ... leggo