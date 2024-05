Rho - apre la portiera di un’auto e tenta di rapinare i due ragazzi all’interno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Rho, 26 maggio 2024 –diun ragazzo e una ragazza minacciandoli con una bottiglia di vetro, bloccato dai poliziotti oppone resistenza e nonostante le manette scalcia e cerca di ferirsi dando testate al plexiglass divisorio dell'auto. Un tunisino di 31 anni, con numerosi precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Rho Pero con l'accusa dita rapina e denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. È successo l'altra notte a Rho. Mentre una volante transitava in via Garibaldi, ha notato un uomo che apriva lo sportello dibrandendo una bottiglia, quando gli agenti si sono avvicinati lui prima ha nascosto la bottiglia all'interno di una busta di plastica, poi hato di allontanarsi dicendo "sono amici miei". Ma i poliziotti lo hanno riconosciuto per i suoi precedenti e non hanno creduto al suo racconto. La mini-rapina volante A bordo dell'auto, effettivamente, c'era un ragazzo e la ragazza, decisamente impauriti, che alla vista dei poliziotti cercavano di far capire con gesti, che non conoscevano il tunisino.