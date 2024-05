Report | le anticipazioni della puntata di stasera - 26 maggio 202 - su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 26 maggio 2024), in onda262024 su Rai 3 Questa sera, domenica 262024, va in onda in prima serata unadi, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 20,55. Di seguito lee i servizidi, in onda domenica 262024 su Rai 3. I servizi e le inchieste divedremo un’inchiesta esclusiva sul mercato dei sondaggi in Italia: chi sono i padroni, quali rapporti hanno con i partiti, quali segreti nascondono, con quali conflitti di interessi lavorano? “I signori dei sondaggi” di Lorenzo Vendemiale e Carlo Tecce dimostra per la prima volta con documenti inediti come funzionano i sondaggi in Italia e come, spesso, diventano strumento di propaganda e di manipolazionepubblica opinione.