Reggionarra più forte del maltempo

(Di domenica 26 maggio 2024)ieri pomeriggio ha sfidato il, con qualche piccola variazione nel programma generale, ma senza fermare i tanti eventi in città per un pubblico di tutte le età. E stamattina gli appuntamenti prendono il via alle 10 al Parco del Legno, con le Eco-storie, racconti di paesaggi e piccole creature, con i volontari di Legambiente. In piazza Prampolini dalle 10 la Rodari Bike, una parata a pedali verso i Chiostri di San Domenico e la sua piazza di storie e musica, mentre alla Fonderia di Aterballetto di via Costituzione va in scena "Family Contact", relazioni in movimento tra bambini e genitori, a cura del Centro Coerografico Nazionale e Aterballetto. Alle 10,30 alla libreria Uver le "Storie brevi" per bambini da 3 a 7 anni di età, alla biblioteca Panizzi la presentazione di mostra e lettura di testi dedicati alla Grecia. Alle 15 ai Chiostri di San Pietro la "Piccola stampa botanica" con Erica Marzucchi, alle 15,30 a Palazzo dei Musei c’è il laboratorio "Parol & Immagini" di Antonella De Nisco, con gli allievi del liceo Matilde di Canossa.