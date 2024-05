Reggio Calabria - neonata trovata morta tra gli scogli

(Di domenica 26 maggio 2024) Il corpo senza vita di unaè stato trovato stamane tra glia Villa San Giovanni, in provincia di, nelle vicinanze degli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. Il cadavere della bambina, probabilmente di origini straniere e partorita da poco tempo, era all'interno di una busta di plastica a sua volta contenuta in uno zaino e aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Sull'accaduto indaga la Polizia che sta effettuando i rilievi. .

