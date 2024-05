Reggio Calabria - neonata trovata morta fra gli scogli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 26 maggio 2024) Il corpo senza vita di unaè stato trovato tra glidi Villa San Giovanni, in provincia di, non lontano dalla zona di imbarco per i traghetti diretti in Sicilia. Il ritrovamento è avvenuto nel mattino di oggi, domenica 26 maggio 2024. Il cadavere della bambina era all’interno di una busta di plastica a sua volta contenuta in uno zaino e aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. A fare la drammatica scoperta è stato un pescatore, che ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul luogo è arrivata anche la Polizia scientifica per i rilievi del caso.