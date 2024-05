Rania di Giordania regale in borgogna - ma un dettaglio rovina tutto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 26 maggio 2024)diè tornata a mostrarsi in pubblico inil suo splendore con un look tanto semplice quanto. L’occasione è stata importante sia per lei che per il marito, Sua Maestà il Re Abdullah: la cerimonia tenutasi presso il Palazzo Al Husseiniya per celebrare il 78esimo Giorno dell’Indipendenza della. La splendidaera con il Re ma anche con il figlio minore, il Principe Hashem.disceglie un abitoQuale miglior occasione di una cerimonia ufficiale e importante come questa per sfoggiare un nuovo look?di, a differenza delle sue “colleghe” Royal, non è rinomata per essere una maestra del riciclo e capita praticamente sempre che indossi abiti nuovi e preziosi, scelti con molta cura in base all’evento ufficiale al quale deve presenziare.