Ragazza senza patente travolge e uccide 19enne in scooter | Salvatore muore sul colpo

(Di domenica 26 maggio 2024) Tragedia a Castellammare di Stabia, dove unè morto in seguito ad un terribile incidente stradale, che si è verificato in via Ripuaria. Il giovane era in sella al suo, quando si è scontrato con un’autovettura alla cui guida si trovava una 26enne. Ma vediamo insieme i dettagli di quanto avvenuto.Leggi anche: Incidente ferroviario, schianto tremendo: c’è una vittima. Treni deviatiLeggi anche: Terribile incidente,perde il controllo e piomba su due pedoni L’incidente mortale a Castellammare Per cause ancora in corso di accertamento, due giovani insi sono scontrati con un’auto. IlVertolomo è morto sul, il passeggero è stato portato in ospedale per accertamenti, non in pericolo di vita. Le 4 persone in auto sono rimaste illese. Alla guida dell’utilitaria, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una 26enne, che è stata denunciata per omicidio stradale alla Procura di Torre Annunziata.