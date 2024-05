Questo antibiotico intrappola i batteri come il velcro e li uccide

(Di domenica 26 maggio 2024) Grazie a metodi di indagine ad altissima risoluzione i ricercatori hanno scopertoagisce la plectasina, unnaturale estratto da un fungo. Il farmacoile impedisce loro di diffondere l'infezione. La scoperta potrebbe portare ad antibiotici sempre più efficaci e potenti per combattere la resistenza. .

