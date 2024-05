Quando Toti rallentò la pratica di Spinelli | l’ombra della vendetta per i soldi mai arrivati

"Il se e il quando interrogare un indagato è una decisione che spetta al pm": a dirlo il procuratore capo di Genova Nicola Piacente, intervenuto dopo le polemiche sul mancato interrogatorio del governatore della Liguria Giovanni Toti, coinvolto in un'inchiesta per corruzione. liberoquotidiano

Corruzione in Liguria, i pm: “Se Spinelli non pagava, Toti rallentava le pratiche” - Corruzione in Liguria, i pm: “Se Spinelli non pagava, toti rallentava le pratiche” - I pm di Genova sospettano che Giovanni toti avesse provato a rallentare l’iter del rinnovo della concessione trentennale del Terminal Rinfuse all’imprenditore Aldo Spinelli, quando si diffuse la notiz ... ilfattoquotidiano

Toti: «Tutte le mie azioni nell’interesse pubblico». Signorini si fa interrogare - toti: «Tutte le mie azioni nell’interesse pubblico». Signorini si fa interrogare - Il 13 dicembre 2021, il giorno dopo l’approvazione della proroga della concessione trentennale per il terminal Rinfuse di Aldo Spinelli, l’imprenditore telefona a Paolo Emilio ... ilmessaggero

Toti, la vita ai domiciliari: l'ansia nella casa di Ameglia con la moglie e il cane Arold - toti, la vita ai domiciliari: l'ansia nella casa di Ameglia con la moglie e il cane Arold - L’ansia del governatore Giovanni toti, agli arresti domiciliari per l'accusa di corruzione: studia gli atti uno per uno e non può utilizzare Internet. La consorte convalescente dopo un incidente e la ... corriere