Quando l’influencer diventa agente di commercio - la sentenza del Tribunale di Roma

(Di domenica 26 maggio 2024) Ildiha emesso unacon la quale stabilisce che gli influencer che operano online tramite i loro social network sono inquadrabili come agenti di, qualora nel rapporto di lavoro fra il creator digitale e l’azienda promossa ricorrano determinate caratteristiche. Ladi riferimento è la 2615/2024. Il caso in esame Ilè stato chiamato a dirimere una questione riguardante un’azienda che opera nel settore della vendita online di integratori alimentari. La società era stata raggiunta da un accertamento previdenziale e le era stato contestato l’omesso versamento dei contributi al Firr (Fondo indennità di risoluzione del rapporto).

