Quando gioca Sinner al Roland Garros | orari tv e precedenti con Eubanks

Quarantanove Roland Garros fa coprii il primo ‘Internazionali di Francia’ della mia vita di giornalista per La Nazione (e stranamente anche per Tuttosport che mi ingaggiò nel corso del torneo quando Panatta era già approdato alla seconda settimana), due anni dopo il mio primo Wimbledon del 1974 (promemoria: vinto dai fidanzatini Jimmy Connors e Chris Evert), senza davvero mai immaginare che ne avrei seguito, appunto, 49 di fila con questo (dall’edizione del 1976 a quella del 2024 comprese). sport.quotidiano

Jannik Sinner esordisce contro Christopher Eubanks al Roland Garros 2024: adesso conosciamo anche la data per il suo match di primo turno contro lo statunitense nel secondo torneo Slam dell’anno, al quale l’altoatesino arriva non al meglio per via dell’infortunio – pare superato – all’anca, ma da campione in carica dell’ultimo Australian Open.

sportface