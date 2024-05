Quando gioca Jannik Sinner al Roland Garros e il programma di tutti gli italiani | date - orari e dirette tv

Non è stato un avvicinamento ideale per Jannik Sinner al Roland Garros 2024. Il problema all’anca ha costretto l’altoatesino a stare lontano dai campi circa tre settimane e a seguire un preparazione diversa da quella prevista. oasport

Non è stato un avvicinamento ideale per Jannik Sinner al Roland Garros 2024. Il problema all’anca ha costretto l’altoatesino a stare lontano dai campi circa tre settimane e a seguire un preparazione diversa da quella prevista. oasport

Jannik Sinner ha ormai diradato le nubi sul suo conto per quanto riguarda le sue condizioni fisiche. Il numero 2 al mondo sarà dunque al via del Roland Garros, con l’obiettivo di fare più strada possibile sui campi in terra battuta francesi e puntare al primo posto nel ranking mondiale di Novak Djokovic.

oasport