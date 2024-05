Quando corre Jacobs a Ostrava? Data - orari - -v, avversari C’è anche Leonardo Fabbri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Marcellfarà il proprio ritorno in gara nella giornata di martedì 28 maggio,(Repubblica Ceca) andrà in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico dei 100 metri si cimenterà sui blocchi di partenza per disputare la sua terza gara stagionale a livello individuale, dopo essersi espresso in 10.11 a Jacksonville e aver corso in 10.07 a Roma. Il velocista lombardo cercherà di migliorarsi e di avvicinare i dieci secondi netti, ma soprattutto vorrà testare la propria formamanca ormai soltanto una decina di giorni agli Europei di Roma. Marcell, che poi gareggeràgiovedì 30 maggio in Diamond League a Oslo, fronteggerà il canadese André De Grasse.