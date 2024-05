Qualità della vita per fasce d’età | Sondrio - Gorizia e Trento al top per bambin - giovani e anziani

(Di domenica 26 maggio 2024) L’indagine presentata al Festival dell’Economia. Le tre classifiche individuano le province dovei,vivono meglio. Il Sud in coda, male le grandi città per gli under 35.

AGI - Non è vero che gli anziani "rubano" i posto alle giovani generazioni. Al contrario: rappresentano un'opportunità perché il futuro lo si costruisce nell'unita' intergenerazionale. Lo sottolinea Papa Francesco nel messaggio per la IV Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. agi

A inizio 2023, i giovani italiani tra i diciotto e i trentaquattro anni erano poco più di 10,3 milioni, il 17,5 per cento della popolazione, due milioni in meno rispetto al 2004. Una riserva indiana calata di quasi il ventitré per cento in vent’anni, che ci fa classificare all’ultimo posto in un’Europa che pure sta invecchiando a ritmi sostenuti. linkiesta

