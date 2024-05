Qualità della vita per fasce d’età - Napoli agli ultimi posti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli anziani. Sono queste tre province italiane a garantire una migliorealle rispettive. La rilevazione sulladi bambini, giovani e anziani, giunta alla quarta edizione, è stata presentata oggi in anteprima al Festival dell’Economia di Trento. I risultati integrali saranno pubblicati sul Sole 24 Ore di lunedì 27 maggio: le classifiche – ciascuna delle quali si basa su 12 indicatori – misurano le “risposte” dei territori. Tutti e tre gli indici confluiranno a fine anno nella 35esima edizione dell’indagine sulladel Sole 24 Ore. L’indicedei bambini premia Sondrio, complici posizionamenti alti negli indicatori che fotografano la competenza numerica e alfabetica non adeguata – che a Sondrio è ridotta – e nell’indice Sport e Bambini.