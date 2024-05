Qualiano | via del Cimitero ridotta al ridicolo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Via delal: sporcizia ed erbacce ovunque. A segnalarlo un cittadino che ci lasci anche uno sfoco personale Una nuova segnalazione giunge in redazione da parte di un cittadino di: il suo sfogo riguarda via delche èal. In un breve video presente parte del degrado fatto di mancato diserbo e mancato spazzamento delle strada che verte in uno stato pietoso, come tra l’altro tante zone della città. “La situazione è diventata ridicola. Ormai asembra di camminare nelle foreste. Volevano ‘un paese green’, ci sono riusciti. I cittadini si domandano se l’onorevole Schiano di Visconti sappia delle condizioni in cui versa la città”. Così ha esordito il cittadino nel suo sfogo inviato alla redazione. “Credo che il primo cittadino debba solo dimettersi insieme all’assessore all’ambiente qualora esista”. Ha così concluso.