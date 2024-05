Prove tecniche di Eurodestra - scenario clamoroso sul voto Ue | l' analisi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 26 maggio 2024) E se Ilaria Salis lasciasse il posto a Giorgia. Quella che può sembrare una barzelletta, è unoreale qualora Alleanza Verdi e Sinistra non dovesse superare lo sbarramento. A spiegarlo non uno qualunque, ma Lorenzo Pregliasco, fondatore e direttore di YouTrend. A suo parere, se Alleanza Verdi e Sinistra, Stati Uniti d'Europa e Azione non dovessero superare il fatidico 4% a beneficiarne sarebbero soprattutto i partiti maggiori. Fratelli d'Italia farebbe la parte del leone. Passerebbe da 21 a 27 seggi (6 in più, ripartiti tra le varie circoscrizioni). Il secondo ad avvantaggiarsene sarebbe il Pd, che ne guadagnerebbe circa 3. Più di un semplice motivo per cui al Nazareno tifano per la caduta dei loro alleati in Parlamento. Smeriglio o Marino, ad esempio, nel Centro Italia, potrebbero lasciare la poltrona a uno tra Tarquinio, Nardella o Ricci. Gli altri due/tre seggi, invece, dovrebbero essere ripartiti, qualora nessuno dei piccoli superasse lo sbarramento, tra Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega.