Proteste dei tassisti - Lucarelli Nove | Vecchie lobby arroganti che si oppongono al futuro La polizia sta a guardare E Salvini? Tace

(Di domenica 26 maggio 2024) Ledeia Roma? “Quelle scene orribili sono l’esatta dimostrazione di come questo sia un governo che liscia il pelo a questeche sia cambiamenti inevitabili. Evigliaccamente”. Così Selvaggiaad ‘Accordi&Disaccordi’, in onda sabato sera sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha commentato i disordini che si sono verificati al presidio di Roma del 21 maggio scorso. compreso lo spintonamento e gli insulti al segretario dei Radicali italiani, Matteo Hallissey. “Un governo ultraconservatore, debole con i forti e forte con i deboli, che come al solito liscia il pelo a questeche sia cambiamenti inevitabili come la liberalizzazione delle licenze, alla diffusione di Uber, cose che tra l’altro esistono in tutto il mondo. – ha detto la giornalista – E quindi un governo che lascia mettere a ferro e fuoco, come abbiamo visto, il centro della città (piazza San Silvestro, ndr), tra l’altro a due passi da Palazzo Chigi Chigi, con fumogeni e bombe carta, il tutto senza alcun intervento della, che era lì in tenuta antisommossa senza fare nulla.