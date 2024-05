La conferenza stampa di Kinds of Kindness dal Festival di Cannes, dov’è stato presentato in concorso, col regista Yorgos Lanthimos e tutto il cast, a partire da Emma Stone e Jesse Plemons: “Il mio cinema è osservare la vita, che è oscura e dannosa, ridicola e imbarazzante” Era uno de film più attesi di Cannes 2024 Kinds of Kindness (qui la nostra recensione in anteprima) e ha già fatto parlare di sé, specialmente per l’alto tasso di violenza, le scene di sesso esplicite e una certa morbosità dello sguardo del regista Yorgos Lanthimos.

