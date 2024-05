Pronostico e quote AX Olimpia Milano – Pallacanestro Brescia gara 2 - Serie A 27-05-2024

Milano, 25 maggio 2024 – Parte con il piede giusto la semifinale scudetto dell’EA7 Emporio Armani Milano che al Forum di Assago piega non senza fatica 95-87 la Germani Brescia. Prova di grande solidità degli uomini di coach Messina che, dopo aver chiuso a +12 un primo tempo da 61 punti segnati con percentuali al tiro altissime (57% da due e 50% da tre) e un Johannes Voigtmann già a quota 19 (ha poi chiuso a 21 punti con anche 8 rimbalzi catturati), hanno più volte cercato lo strappo decisivo spingendosi fino al +14, ma hanno trovato sulla loro strada una Germani Brescia che non ha mai mollato la presa sul match e, trascinata da un tarantolato Amedeo Della Valle, autore di 33 punti finali (3/4 da due e 5/11 da tre per lui), ha tenuto aperti i giochi fino alle battute conclusive, quando i liberi di Flaccadori hanno messo la parola fine sul match, regalando ai biancorossi il primo punto di una serie che si preannuncia intensa e combattuta . sport.quotidiano

I campioni d’Italia non sbagliano e fanno loro la gara 1 semifinale dei playoff Basket 2024 battendo Brescia per 95-89. Successo non semplice per gli uomini di Messina che sono riusciti a prevalere soltanto nel finale. GARA 1 SEMIFINALE BASKET 2024: MILANO-BRESCIA 95-89 Dopo un buon avvio degli ospiti, Milano vola subito sul 9-7, prima del controsorpasso di Gabriel per il 15-13.

sport.periodicodaily