Promozione - primi verdetti Due semifinali da brivido

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) La stagione del campionato dientra nella fase cruciale con le duein campo neutro del quadrangolare fra le seconde squadre dei tre gironi: Real Cerretese (girone A), San Miniato Basso (girone B) e Grassina (girone C), più l’Antella vincitrice della Coppa Italia. Le due formazioni vincenti si sfideranno domenica 2 giugno per la finale che vale lain Eccellenza 2024-25. Le perdenti, sempre il 2 giugno, si affronteranno per il 3° e 4° posto per una classifica di merito per eventuali ripescaggi. Per regolamento, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse la parità si effettueranno due tempi supplementari e poi i rigore. Queste le gare odierne in programma alle ore 16. Antella 99-Real Cerretese (stadio "G. Bellucci" di Agliana). Dopo 20 giorni di stand by, l’Antella che ha vinto la Coppa Italia, torna in campo per una sfida che vale una stagione. La squadra di Morandi è pronta a dare il massimo puntando su i suoi uomini migliori: Tacconi, Santucci, Picchi, Grattarola, Merciai, Samuele Manetti, Castiglione, eccetera.