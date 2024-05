Promozione Biagio Nazzaro e Sauro Trillini ai saluti - manca solo l’ufficialità

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 26 maggio 2024) Il tecnico era stato chiamato, insieme al suo vice Zannini, al posto di Domenichetti per centrare i play off: obiettivo rispettato CHIARAVALLE, 26 maggio 2024 –e lasi Separano,l’uffcialità che dovrebbe arrivare dal club chiaravallese. Il mister, insieme al suo vice Gianfranco Zannini, era arrivato in corsa al posto di Domenichetti con l’unico obiettivo di centrare i play off e magari provare a qualcosa di più importante. Obiettivo dei play off conquistato con itti sconfitti in semifinale al Dorico dal Portuali Dorica che proprio ieri hanno vinto la finale e promossi in Eccellenza (rileggi qui…)./ Il Portuali Dorica vince lo spareggio col Centobuchi e sale in Eccellenza Si è in attesa del comuncato che confermi l’indiscrezione ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina. .