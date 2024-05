Prodotti sfusi - incentivi dalla Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Più, meno rifiuti. L’Emilia-Romagna apre la strada agliper la vendita dialla spina e ’green corner’ per ridurre i rifiuti da imballaggio. L’assemblea legislativa ha infatti approvato, con l’astensione del centrodestra, il progetto di legge presentato da Europa Verde su questo tema. "Questa legge – spiega la capogruppo Silvia Zamboni – vuole essere uno strumento per limitare a monte la produzione di rifiuti da imballaggio. Le normative europee da tempo ci indicano che una delle priorità per contrastare i rifiuti da imballaggio è bloccarne la produzione a monte". Nella proposta, composta da 11 articoli, viene incentivata la vendita die alla spina, in particolare iagricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta, negli esercizi commerciali in spazi dedicati (i cosiddetti ’green corner’) dotati di appositi contenitori e distributori.