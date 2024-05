Prima categoria Poker di novità alla Di Po Vimercate

(Di domenica 26 maggio 2024) L’obiettivo sarebbe quello di fare meglio del sesto posto della stagione appena concluso. Tradotto, entrare almeno nei playoff. Ma per farlo bisogna partire subito con l’allestimento della squadra e, possibilmente, migliorarla. È questa, in estrema sintesi, la strategia della Di.Pose che ha già annunciato ben quattro pedine in vista del prossimo campionato di. Puntellati tutti i reparti a partire dporta difesa quest’anno dall’espertissimo Alessio Biazzi (nella foto), classe 1992, reduce da una stagionePro Lissone, ma con ampi trascorsi al Segrate, Cinisello, Biassono e Vis Nova ai tempi della. Davide Annunziata, invece, è un difensore col vizio del gol (in doppia cifra quest’anno con la Pol. CGB di Brugherio). Luca De Bonis è un esterno destro classe 1999 prelevato dal Cavenago, ma ha anche difeso i colori della Pol. CGB, di Busnago e della Tritium.

Atleti, dirigenti e tecnici dell’U. S. Montombraro 1929, nei giorni scorsi, sono stati ricevuti in municipio a Zocca dall’assessore allo Sport Sara Sandrolini e dai consiglieri Gilberto Campagnini e Livio Degliesposti che si sono congratulati e per donare loro un pensiero per il risultato ottenuto vincendo il campionato di calcio di 1ª categoria. ilrestodelcarlino

Sarà Alessio Merciadri il nuovo tecnico scelto dal duo Meschi-Marchetti per la prossima stagione della Folgor Marlia. La trattativa è stata molto veloce: entrambe le parti si sono riconosciute nei progetti esposti dalla società e dalle richieste del tecnico, con la speranza che sia di buon auspicio per crescere e togliersi qualche soddisfazione nelle prossime stagioni. sport.quotidiano

Il Fidenza festeggia a cena la Promozione - Il Fidenza festeggia a cena la Promozione - Si è svolta ieri sera a Bacedasco Sotto (Piacenza) la cena di fine stagione del Fidenza, fresco vincitore del campionato di prima categoria girone A. Una lunga serata di meritati festeggiamenti e cele ... sportparma

Prima Categoria. Gambassi saluta Venturini e Gangoni - prima categoria. Gambassi saluta Venturini e Gangoni - Il Gambassi ha annunciato la separazione da Luca Venturini e Michele Gangoni dopo una stagione deludente. La squadra cerca nuovi profili per la prossima stagione in prima categoria. lanazione

Calcio, In Prima tiene banco il mercato. Il Mulazzo di Strata conferma lo zoccolo duro. Nella lista dei desideri i nomi di sei giocatori - Calcio, In prima tiene banco il mercato. Il Mulazzo di Strata conferma lo zoccolo duro. Nella lista dei desideri i nomi di sei giocatori - Il Mulazzo in prima categoria si prepara per la prossima stagione, puntando sulla conferma dei migliori giocatori e sul lavoro dei vertici societari per costruire una squadra competitiva. Il direttore ... lanazione