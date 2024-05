Prima categoria - il ds Salvioli | Grande impres - i meriti in primis sono del tecnico Fanti In estate dicevano che eravamo una scommes -a, ma non ci conoscevano Monteombr -ro, un successo che parla bolognese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)ARO (Modena) La geografia li colloca in provincia di Modena, l’accento e il Dna peròspiccatamente bolognesi. Ilaro è stata una delle grandi sorprese della stagione del calcio dilettantistico, capace di vincere con 90’ di anticipo il girone D didall’altissimo coefficiente di difficoltà con numeri da record: 64 punti in 30 gare (media 2,17), miglior attacco con 65 reti e appena 2 sconfitte in stagione. Un’annata rock per il club espressione della frazione di Zocca, patria di Vasco Rossi, che attendeva il ritorno in Promozione da 6 anni, dopo averlo sfiorato negli ultimi due tornei, con un playoff vinto (ma senza ripescaggio) nel 2022 e uno perso in finale nel 2023. L’accentodelaro èdi tutto quello del presidente Maurizio Predieri, che abita nella vicina Castello di Serravalle e nell’del 2019 ha voluto l’unione di forze con la Castellettese.