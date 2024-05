Preziosissimo Sangue - da oggi le celebrazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Sarzana celebra il. La più importante ricorrenza religiosa da sempre molto sentita e partecipata a Sarzana si svolgeràe domani con la solenne celebrazione della Santa messa nella Cattedrale di Santa Maria e la Processione nelle vie del centro cittadino. Le messe per la celebrazione delsono previste in Cattedrale alle 8.30; 10, 11.30 e alle 17 quindi a seguire il canto dei vespri e la Processione presieduti dall’Arcivescovo Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa alla presenza dei sacerdoti della Diocesi. La Processione si svilupperà dalla Cattedrale in via Mazzini, piazza Firmafede, nelle vie Cattani, Castruccio, Fiasella, piazza Matteotti, via Marconi, Gramsci e rientro attraverso via Mazzini in Cattedrale. Domani, lunedì, in Santa Maria alle 10.30 la messa solenne sarà presieduta dall’Arcivescovo Angelo Vincenzo Zani.