Premierato - Renzi sfida Meloni sul referendum | Se si farà e lo perd - dovrà dimettersi

Si apre con una premessa della conduttrice Monica Maggioni la puntata di In Mezz’Ora in cui è ospite la premier Giorgia Meloni. «Vorrei premettere ancora una volta quali sono le regole di questo periodo pre elezioni Europee: i tempi delle nostre interviste non dipendono da noi o dalla Rai ma si ... open.online

Roma, 26 maggio 2024 – “Un referendum sul premierato? Non mi fa paura e non lo considererò mai come un referendum su di me”. Giorgia Meloni a tutto campo nell’intervista di Monica Maggioni a ‘In Mezz’ora’ su Rai 3. Sollecitata dalla padrona di casa, la presidente del Consiglio ha passato in ... quotidiano