Premierato non mi fa paura  In Europa voglio maggioranza di centrodestra

(Di domenica 26 maggio 2024) Niente alleanze con la sinistra, né in Italia né in: questo è il pensiero di Giorgia Meloni che traccia una linea sul futuro dell'Ue dopo le elezioni.

“Chiamami Giorgia, sarò la tua birra”. Cita una vecchia pubblicità della birra Peroni l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi che, ospite di Piazzapulita (La7), ironizza sull’invito rivolto ai suoi elettori da Giorgia Meloni, candidata alle europee come capolista in tutte le circoscrizioni elettori: darle la preferenza scrivendo sulla scheda elettorale solo il suo nome. ilfattoquotidiano

Meloni: «Stoltenberg Consiglio maggiore prudenza. In Ue non sono disposta ad alleanza con la sinistra» - Meloni: «Stoltenberg Consiglio maggiore prudenza. In Ue non sono disposta ad alleanza con la sinistra» - Penso che le maggioranze arcobaleno producano solo compromessi a ribasso e non possiamo permetterci un'europa debole». E ha aggiunto: «Io non sono disposta a fare maggioranza con la sinistra, tutto il ... ilgazzettino

Premierato, Meloni “Se perdo il referendum non mi dimetto” - premierato, Meloni “Se perdo il referendum non mi dimetto” - ROMA (ITALPRESS) - "Non mi fa paura l'idea del referendum sul premierato, non lo considero un referendum su di me. Non è sul presidente dell'Italia, ma su ... italpress

Maurice Joly, Dialogo agli inferi tra Machiavelli e Montesquieu - Maurice Joly, Dialogo agli inferi tra Machiavelli e Montesquieu - Così riporta una didascalia del libro bianco che i radicali produssero per documentare quello che accadde in quel tragico 12 maggio del 1977… Dopo il dibattito in commissione Affari costituzionali, la ... agenziaradicale