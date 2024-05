Premierato - Meloni | se referendum non passa non importa Non lascio

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 mag. (askanews) – Sulla riforma istituzionale per l’elezione diretta del presidente del Consiglio “non mi fa paura l’idea dele non lo considero e non lo considererò mai come unsu di me. Questo non è unsul presente dell’Italia ma sul futuro dell’Italia”. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgiaintervistata a ‘In mezz’ora’ su Rai Tre. “‘O la va o la spacca’ – ha spiegato la premier rispondendo a una domanda di Monica Maggioni su una”affermazione recentemente utilizzata dalla stessa– era perché mi hanno chiesto se ‘non pensa che possa essere pericoloso'” affermare questo, che “‘può portarle dei problemi se poi la riforma non’? Ma chi se ne! – ha sottolineato-, se la riforma nonvorrà dire che gli italiani non l’avranno condivisa ma da da questo a dire che se perdo ilmi dimetto forse non ci stiamo capendo: io arrivo alla fine dei miei cinque anni e chiederò agli italiani di essere giudicata quando avrò finito il mio lavoro, tutto il resto sono speranze della sinistra”.

