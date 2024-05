Premierato - Meloni | Se perdo il referendum? Chi se ne import - non mi dimetto E su Toti | Se deve lasciare? Solo lui sa la verità

(Di domenica 26 maggio 2024) “Non mi fa paura l’idea dele non lo considererò mai unsu di me, ma sul futuro del Paese”. Ospite di In mezz’ora su Rai 3, parlando della riforma costituzionale sulche sta per essere approvata in prima lettura al Senato, Giorgiaallontana lo spettro di Matteo Renzi: se anche i cittadini bocciassero il progetto alle urne, dice, non lo riterrebbe un motivo per dimettersi, come invece fu costretto a fare l’ex Rottamatore dopo aver personalizzato il voto. “Mi chiedono, “se non passa ilè un problema?”.

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 9 aprile all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Ora si è più certi che camminano uno accanto all’altro: il primo come “madre di tutte” le riforme, afferma soddisfatta Giorgia Meloni sicuramente ultimo Presidente del Consiglio diventata tale alla “vecchia maniera”; il secondo come istituto di consultazione popolare imprescindibile quando si tratta non solo di cambiare significativi punti della nostra Costituzione, ma di determinare svolte fondamentali nella vita della Repubblica che, dice la nostra Storia, nacque con il Risorgimento, rinacque con la Resistenza, venne consacrata definitivamente con il “suffragio universale” del 2 giugno 1946. ildenaro

«Il confronto mi piace, penso sia il sale della democrazia, in particolare in campagna elettorale. Mi fa molto sorridere il dibattito che sta generando l'aver dato disponibilità al. ilmessaggero

Il rischiatutto di Giorgia Meloni - Il rischiatutto di Giorgia Meloni - In pratica Giorgia dà per scontato che si arriverà al referendum confermativo, tra un anno o giù di lì. Se gli italiani diranno sì al premierato lei resterà al governo, ancora più risoluta e più forte ... huffingtonpost

Meloni: 'Se il referenum non passa chissene, non lascio' - Meloni: 'Se il referenum non passa chissene, non lascio' - Lo ha detto Giorgia Meloni a "In mezz'ora" su Rai3 parlando del referendum sul premierato. Invitata a commentare la sua recente dichiarazione sull'esito della riforma, "o la va o la spacca", Meloni ha ... ansa

Meloni: «Stoltenberg Consiglio maggiore prudenza. In Ue non sono disposta ad alleanza con la sinistra» - Meloni: «Stoltenberg Consiglio maggiore prudenza. In Ue non sono disposta ad alleanza con la sinistra» - E ha aggiunto: «Io non sono disposta a fare maggioranza con la sinistra, tutto il resto si vede». «premierato Idea referendum non mi fa paura» Sul premierato e sulle riforme «penso che la richiesta ... ilgazzettino