(Di domenica 26 maggio 2024) Ilbatte ilUnited nella finalissima playoff di. I Saints ritornano indopo un anno Iltorna in. I biancorossi hanno vinto in finale playoff acontro ilgrazie alla rete di Armstrong al ventiquattresimo minuto del primo tempo. Dunque ritorno nel massimo campionato inglese dopo una .

Il futuro di Dean Huijsen è ancora tutto da scrivere. Stagioni a luci e ombre per il difensore centrale olandese naturalizzato spagnolo, che. calciomercato

Dopo un solo anno di purgatorio in Championship, il Southampton è tornato in Premier League. Dopo aver chiuso la stagione regolare al quarto posto, i Saints hanno sconfitto il West Bromwich e poi nella finale playoff il Leeds United. A decidere la gara di Wembley, terminata 1-0, è stato Adam Armstrong, autore del gol vittoria al 24?. sportface

Leeds United – Southampton 0-1 highlights e gol: i Saints tornano in Premier League! – VIDEO - Leeds United – Southampton 0-1 highlights e gol: i Saints tornano in premier league! – VIDEO - Leeds United - Southampton 0-1 highlights e gol: le azioni principali della finale dei playoff promozione di Championship 2023/24 ... generationsport

Premier League, riecco il Southampton: battuto il Leeds a Wembley - premier league, riecco il Southampton: battuto il Leeds a Wembley - Il Southampton batte il Leeds United nella finalissima playoff di Wembley. I Saints ritornano in premier league dopo un anno Il Southampton torna in premier league. I biancorossi hanno vinto in finale ... calcionews24

Southampton promosso in Premier League: il gol di Armstrong decide la finale con il Leeds - Southampton promosso in premier league: il gol di Armstrong decide la finale con il Leeds - Il Southampton torna in premier league. I Saints hanno conquistato la promozione grazie alla vittoria nella finale dei playoff di Championship contro il Leeds. Decisiva la rete di Adam Armstrong al ... tag24