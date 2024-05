Premiata la storica società del Montombraro per la vittoria nella prima categoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Atleti, dirigenti e tecnici dell’U. S.1929, nei giorni scorsi, sono stati ricevuti in municipio a Zocca dall’assessore allo Sport Sara Sandrolini e dai consiglieri Gilberto Campagnini e Livio Degliesposti che si sono congratulati e per donare loro un pensiero per il risultato ottenuto vincendo il campionato di calcio di 1ª. "Lasportiva è presente sul territorio da quasi 100 anni – ha ricordato l’assessore Sandrolini - e aver conseguito questo importante risultato credo sia stato davvero appagante. In generale, ma soprattutto nelle nostre realtà, fare parte di unasportiva è un po’ come trovare una seconda famiglia, pronta ad accogliere, a motivare a fare sempre meglio e che non abbandona nei momenti del bisogno. È stato davvero un bel momento di sport". Il sindaco Federico Ropa ha fatto giungere il suo saluto tramite l’assessore da San Cassiano d’Alba dove si trovava con la Nazionale Italiana Sindaci.