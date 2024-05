Precedenti Verona-Inter | l’ultima volta a maggio super goleada

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024)si gioca stasera alle ore 20.45 e isono buoni a livello generale. Peraltro con unanel, che fu anch’essa a– Quello di oggi sarà ilnumero 42 in trasferta. Fra pochi giorni il centenario della prima, una vittoria per 1-2 il 7 giugno 1914. I successi sono poco più della metà, 22, contro gli 8 degli scaligeri e 11 pareggi. I gol fatti 68, quelli subiti 41. Dopo l’1-0 del 9 febbraio 1992, gol di Ezio Rossi, l’è imbattuta al Bentegodi con 9 vittorie su 12. Con la striscia positiva cominciata il 3 novembre 1996 con uno 0-1 deciso da una grande azione di Javier Zanetti, all’epoca ancora non capitano. Al Bentegodi l’ha poi giocato anche in “casa” in Coppa UEFA, il 3 ottobre 1990 battendo 3-1 il Rapid Vienna ai tempi supplementari e qualificandosi. All’andata è indimenticabile il gol di Davide Frattesi in pieno recupero, valso il 2-1 il 6 gennaio.