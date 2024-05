(Di domenica 26 maggio 2024) La vignetta riproduce un ritratto di, celebre showman italiano pioniere e protagonista della televisione in Italia. In alto, spicca la sua proverbiale "ALLEGRIA" con cui e' entrato per oltre cinquant'anni nel cuore e nelle case degli italiani L'articolo proviene da Firenze Post. .

Milano – Oggi sono i cento anni dalla nascita di Mike Bongiorno, padre della televisione italiana e indiscusso re dei quiz. Per decenni è entrato nelle case degli italiani diventando il figlio, il fratello, lo zio, infine il nonno di tutti, dagli anni Cinquanta in poi. ilgiorno

Poste: francobollo per Mike Bongiorno nel centenario dalla nascita - Poste: francobollo per mike bongiorno nel centenario dalla nascita - Bozzetto a cura di Gaetano Ielluzzo. La vignetta riproduce un ritratto di mike bongiorno, celebre showman italiano pioniere e protagonista della televisione in Italia. In alto, spicca la sua ... firenzepost

Mike Bongiorno oggi compirebbe 100 anni: chi è il famoso conduttore che ha fatto la storia della tv italiana - mike bongiorno oggi compirebbe 100 anni: chi è il famoso conduttore che ha fatto la storia della tv italiana - È considerato il padre della tv italiana e oggi, se fosse vivo, compirebbe 100 anni. mike bongiorno, il vero nome è Michael Nicholas Salvatore bongiorno, è diventato sinonimo ... ilmessaggero

Domenica In e Da noi... A ruota libera: Venier ricorda Mike Bongiorno e canta coi Ricchi e Poveri, Fialdini ospita Raf - Domenica In e Da noi... A ruota libera: Venier ricorda mike bongiorno e canta coi Ricchi e Poveri, Fialdini ospita Raf - Nelle puntate di oggi tanti ospiti speciali da Ricchi e Poveri, a Orietta Berti, fino a Raf, Pierpaolo Spollon e la storia di resilienza di Marco Baruffaldi ... libero