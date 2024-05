Ponte Buggianese - paura nella notte Camion in fiamme in un parcheggio

(Di domenica 26 maggio 2024)(Pistoia), 26 maggio 2024 – Unè andato completamente distrutto nel corso di un incendio scoppiato staall’interno deldel proprietario a. Il fatto è accaduto intorno alle 3. Per cause ancora da chiarire, il mezzo adibito al trasporto di generi alimentari è stato avvolto dalle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme. Insieme a loro anche i carabinieri del norm di Montecatini Terme che hanno provveduto a mettere sotto sequestro giudiziario il mezzo. Non si registrano persone coinvolte. .

Sulla pista del ciclodromo di Ponte Buggianese, intitolato a Alfredo Martini, l’allievo mugellano di Borgo San Lorenzo, Marco Parigi del Club Ciclo Appenninico 1907, ha colto il suo primo successo in categoria imponendosi in volata al termine del Trofeo Società Sportive. sport.quotidiano

Play the games: un evento di sport, inclusione e scoperta del territorio - Play the games: un evento di sport, inclusione e scoperta del territorio - La provincia di Pistoia è entrata nel vivo degli Special Olympics Italia ospitando una tappa dei Play the games, una manifestazione interregionale, con la disciplina golf a livello nazionale, che ques ... valdinievoleoggi