Polisportiva Barbanella Uno | finali regionali con grandi prestazioni

(Di domenica 26 maggio 2024) Periodo intenso per le atlete dellaUno. A Firenze si è disputata la finale regionale della categoria LC3 e LD3. Laha schierato in pedana ben 15 ginnaste nelle diverse categorie che hanno tutte portato a termine brillantemente le loro prove. Nella categoria LD3 base ed avanzato, Petra Parmesani è salita sul gradino più alto del podio, mentre il secondo posto è andato a Greta Burgassi nelle Junior 1 (12 anni), terza piazza per Naike Venturi nelle Senior 1. Nella categoria superiore, LD3 avanzato, Chiara Minelli conquista il primo gradino del podio nelle Junior 1 mentre nelle senior 2 Sofia Biagiotti si classifica al 2° posto seguita da Alice Esposito 3° e da Linda Zambernardi. Nella categoria LC3 base ed avanzato, nelle allieve 2 (9 anni) la piccola Perla Girelli, al debutto in questa categoria, si piazza al 2° posto, secondo gradino del podio per Daria Pezzuto nelle allieve 3, anche lei al debutto in questo campionato.