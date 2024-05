Pogacar vince il Giro d' Italia - ultima tappa a Merlier

Le classifiche generali finali del Giro d’Italia 2024 aggiornate dopo la ventunesima e ultima tappa. Arrivo in parata per Tadej Pogacar che vince questa corsa rosa dominandola in lungo in largo. A conquistare la frazione conclusiva nella città eterna, invece, è Tim Merlier che batte allo sprint uno sfortunatissimo quanto eroico Jonathan Milan.

