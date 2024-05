Pogacar vince il Giro d’Italia 2024 - ultima tappa a Merlier

Tadej Pogacar è il vincitore del Giro d'Italia 2024 . Il campione sloveno, che in carriera ha già vinto 2 edizioni del Tour de France e svariate classiche Monumento, scrive ufficialmente oggi, domenica 26 maggio, il suo nome nell'albo d'oro della corsa rosa, succedendo al connazionale Primoz... today

Giro d'Italia, tappa 21: a Roma Milan fa un numero pazzesco, ma l'ultima volata la vince Merlier - giro d'Italia, tappa 21: a Roma Milan fa un numero pazzesco, ma l'ultima volata la vince Merlier - Che per è il vincitore morale dell’ultima tappa del giro, quello che passerà alla storia come il giro di Tadej pogacar. giro d'Italia, 21a tappa: Milan, manca soltanto il lieto fine giro d'Italia, ... sport.virgilio

Pogacar, la borraccia al bambino…" - pogacar, la borraccia al bambino…" - Emozioni fino all’ultimo nel giro d’Italia 2024: una ventunesima tappa spettacolare sul finale, in uno scenario magnifico come quello di Roma. A vincere allo sprint è Tim Merlier, che pareggia i conti ... informazione

Pogacar, la borraccia al bambino, il «seguimi» a Pellizzari, i sorrisi alle telecamere in fuga: chi è il "cannibale gentile" del Giro d'Italia - pogacar, la borraccia al bambino, il «seguimi» a Pellizzari, i sorrisi alle telecamere in fuga: chi è il "cannibale gentile" del giro d'Italia - Il giro d'Italia ha il suo re per l'edizione 2024 e si tratta di Tadej pogacar. Il corridore sloveno della Uae Teams Emirates ha girato più veloce di tutti nelle tappe precedenti ... ilmessaggero