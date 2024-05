Pogacar vince il Giro d' Italia 2024 - Merlier conquista l' ultima tappa a Roma | la classifica finale

(Di domenica 26 maggio 2024) Tadejè il vincitore deld'. Il campione sloveno, che in carriera ha già vinto 2 edizioni del Tour de France e svariate classiche Monumento, scrive ufficialmente oggi, domenica 26 maggio, il suo nome nell'albo d'oro della corsa rosa, succedendo al connazionale Primoz.

Il vincitore dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia, lo sloveno della Uae Emirates Team Tadej Pogacar, ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo dopo l’arrivo dell’ultima tappa di Roma: “I sogni si realizzano, sono super felice di questa vittoria, spero che questo sogno non finisca. ... sportface

Giornata di festa a Roma per Il Giro d’Italia e per Tadej Pogacar che ha vinto ufficialmente la corsa rosa. L’ ultima tappa è andata al belga Merlier che ha bruciato allo sprint Milan. IL GIRO D’ITALIA INCORONA POGACAR: LA CRONACA DELL’ ULTIMA TAPPA Clima rilassato nel gruppo dove, ... sport.periodicodaily

Lo sloveno Tadej Pogacar vince il Giro, ultima tappa a Merlier - Lo sloveno Tadej pogacar vince il giro, ultima tappa a Merlier - Lo sloveno Tadej pogacar ha vinto il giro d'Italia. Nell'ultima tappa, conclusasi ai Fori Imperiali a Roma, sprint vincente del belga Tim Merlier, che ha preceduto Jonathan Milan. pogacar, che in ... msn

Giro: Pogacar 'sono superfelice, ora non voglio sogni finiscano' - giro: pogacar 'sono superfelice, ora non voglio sogni finiscano' - Intanto però mi prendo qualche giorno di riposo, e non vedo l'ora". Così Tadej pogacar dopo aver vinto il suo primo giro d'Italia. "Poi ci sarà la seconda parte della stagione - dice ancora pogacar - ... ansa

Giro d’Italia 2024, Merlier trionfa nell’ultima tappa a Roma, Pogacar vince il Giro! - giro d’Italia 2024, Merlier trionfa nell’ultima tappa a Roma, pogacar vince il giro! - Tim Merlier vince la ventunesima ed ultima tappa del giro d’Italia 2024. Tadej pogacar continua a scrivere record. generationsport