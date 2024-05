Podismo - Federico Furiani e Federica Moroni trionfano nella 100 km del Passatore!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024)(pettorale 2994) della TX Fitness ha trionfato al 49°tagliando il traguardo in 7h 10’ 57’’ precedendo Massimo Giacopuzzi (US Dolomitica) di 7’22’’ e David Colgan (Atletica Castenaso Celtic Druid) giunto al traguardo con 15’27’’ dalla vetta., 13^ assoluta con un ritardo di oltre 42 minuti dal battistrada vince in campo femminile. 2^ classificata Serena Natolini (15^ assoluta), 3^ classificata Silvia Luna (16^ assoluta a 6 minuti di ritardo da Natolini). La Cento è partita da Piazza del Duomo a Firenze alle ore 15. L’edizione 2024 del ‘’ ha salutato “re” Giorgio Calcaterra in qualità di direttore di gara. Armato di ‘cappellaccio’ dele di megafono a bordo della storica jeep alla testa della corsa, “re” Giorgio ha preso il testimone del compianto Pietro “Pirì” Crementi, storico direttore di gara della Firenze-Faenza e tra i membri fondatori dell’ultramaratona più bella del mondo.