Pochi sanno che da giovani | la confessione bollente dei Ricchi e Poveri dalla Venier

(Di domenica 26 maggio 2024) "Noi eravamo fidanzati in casa. Era una roba seria, io ho presentato Angela ai miei genitori e lei mi ha presentato ai suoi": Angelo Sotgiu lo ha rivelato nel salotto di Maraa Domenica In su Rai 1 parlando della sua collega de I, Angela Brambati. Quest'ultima, poi, ha aggiunto: “Forse inche stavamo insieme a 16 e 17 anni. Andavamo spesso in spiaggia tutti e quattro a cantare (con Franco Gatti e Marina Occhiena, ndr) ma cantavamo varie canzoni". Il loro amore si è trasformato infine in una solida amicizia che dura ancora oggi.

Mara Venier si arrabbia a Domenica In: “Vi chiedo silenzio e rispetto” - Mara venier si arrabbia a Domenica In: “Vi chiedo silenzio e rispetto” - La conduttrice di Domenica In si arrabbia: “Silenzio e rispetto, non l’avevo ancora fatto in questa stagione” Oggi è andata in onda la penultima puntata ... lanostratv

Domenica In, Ricchi e Poveri (Angela Brambati Angelo Sotgiu): “Fidanzati da giovani”/ “In pochi sanno che…” - Domenica In, ricchi e Poveri (Angela Brambati Angelo Sotgiu): “Fidanzati da giovani”/ “In pochi sanno che…” - Angela Brambati ed Angelo Sotgiu dei ricchi e Poveri, confessione a Domenica In: "Siamo stati fidanzati da adolescenti, in pochi sanno..." ... ilsussidiario

Domenica In oggi su Rai 1 ricorda Mike Bongiorno - Domenica In oggi su Rai 1 ricorda Mike Bongiorno - A "Domenica In" oggi su Rai 1 il ricordo di Mike con la moglie Daniela Bongiorno. Tra gli ospiti anche i ricchi e Poveri, Zucchero e Orietta Berti. corrierenazionale