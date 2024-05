Playoff NBA 2024 - Holiday più forte della febbre | confeziona la rimonta sui Pacer - Boston sale sul 3-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) La prima sconfitta casalinga (111-114) in oltre due mesi degli Indianas è anche quella più pesante. E arriva in un momento in cui iCeltics vincono in qualsiasi modo, anche dopo essere andati in svantaggio sul -18 in due momenti diversi di gara-3 delle finaliEastern Conference. Per il 3-0 nella serie, dopo le due vittorie al TD Garden, serve un po’ di tutto, ma soprattutto quel mix di resilienza e classe che sembra essere ormai nel dna dei Celtics. Jrueè stato male quasi tutto il giorno e a causa di un attacco febbrile ha anche saltato la sgambata mattutinasquadra. Eppure, nel momento decisivo si è messo in luce come nelle serate migliori: prima ha trasformato un gioco da tre punti a 38,9 secondi dalla fine che è valso il sorpasso, poi ha messo la firma su un recupero provvidenziale e infine ha realizzato i liberi del definitivo 111-114. Per lui alla fine 14 punti, 9 rimbalzi, 3 assist 3 recuperi e 1 stoppata.