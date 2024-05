Playoff - la Sirio Salerno ’92 si aggiudica l’andata della semifinale contro Perugia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDavanti ai 300 del PalaSilvestri-Itsvil Arena, la’92 vincenazionali di B femminilela Sisas. Finisce 71-55 al termine di una partita combattuta e che avrebbe potuto riservare un allungo maggiore nel finale, quando però è subentrata anche la stanchezza. La gara di ritorno nella città umbra è prevista sabato 1 giugno al PalaPellini: in caso di parità di vittorie, sarà la differenza canestri a decidere la qualificata per la finalissima con in palio l’A2.partirà dal vantaggio di +16. La partita. Primo break 6-0in un paio di minuti, poi Pollini con due triple per la parità.sprinta con la fisicità di Silatsa e la chirurgica precisione di Oliveira, le umbre restano a contatto: +4 per le campane a 3:30” dalla prima pausa. Timeout chiamato da coach Visnjic sul 14-10, gara molto fisica.