Più offerte di percorsi naturalistici Nasce il sentiero Le vie del Peglia

(Di domenica 26 maggio 2024) Cresce l’offerta turistica collegata ainell’Orvietano. Dopo l’avvio con notevole successo, nello scorso ottobre, del cammino dell’intrepido Larth, tragitto di trekking su poco meno di sessanta chilometri tra Orvieto, Bolsena e Civita di Bagnoregio, adessoun progetto analogo che unisce e valorizza due luoghi di grande impatto dal punto di vista naturalistico e storico come San Venanzo e Parrano. Si tratta delad anello “Le vie del“ che e’ ormai realta’. Il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli: "Abbiamo lavorato per rendere fruibile un cammino in uno dei luoghi piu’ affascinanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico della nostra regione: l’Elmo-Melonta. Abbiamo inoltre realizzato un piccolo ostello con dodici posti letto per chi desidera pernottare. E’ una prima, grande realizzazione per gli amanti della natura, del camminare lento, per una promozione turistica del territorio".